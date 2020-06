Le prêt hypothécaire pour le plus bel endroit du monde

L’achat ou la construction d’un logement en propriété doivent être soigneusement planifiés, car il s’agit en général du plus gros investissement que l’on réalise dans sa vie. Des conditions de taux attrayantes telles que vous les offre la Banque Migros sont alors d’autant plus importantes.

Profitez d’une réduction d’intérêts de 40%

Vous souscrivez pour la première fois un prêt hypothécaire pour un logement à usage propre ou transférez votre financement actuel chez nous? Dans ce cas, vous bénéficiez d’une réduction de 40% sur le taux d’intérêt standard des prêts hypothécaires à taux fixe d’une durée de deux à cinq ans. (Un cumul avec d’autres réductions telles qu’Éco et Start n’est pas possible.) Cette offre s’applique aux contrats conclus d’ici au 25 septembre 2020.

Vous n’avez besoin d’un financement qu’après cette date, mais souhaitez quand même profiter dès à présent de la réduction du taux d’intérêt? Pas de souci: vous pouvez fixer le taux d’intérêt attrayant que nous proposons jusqu’à 18 mois à l’avance, et même gratuitement jusqu’à 12 mois. Autre avantage: concluez votre prêt hypothécaire en ligne et profitez d’un bonus supplémentaire de 300 francs.

Transférez votre prêt hypothécaire en toute simplicité

Vous avez déjà un prêt hypothécaire auprès d’une autre banque et souhaitez payer moins à l’avenir? Alors, transférez simplement votre prêt hypothécaire actuel à la Banque Migros. Nos conseillères et conseillers se tiennent à votre disposition – un changement peut être intéressant pour vous.

Conditions avantageuses – en combinaison avec un conseil compétent

Un conseil compétent est tout aussi important que des conditions attrayantes – la Banque Migros vous propose les deux. Le financement doit correspondre à votre profil de risque personnel, c’est pourquoi nous vous conseillons lors de la définition de votre stratégie hypothécaire individuelle. L’un des avantages de la Banque Migros est que nos conseillères et conseillers peuvent puiser dans une gamme complète de produits (y compris les financements de construction et de transformation, les rabais pour les constructions écologiques et les limites de crédit avec couverture hypothécaire), ce qui permet une flexibilité financière maximale.

Le financement choisi doit non seulement répondre à votre profil de risque, mais aussi à votre situation de vie. Des changements familiaux ou professionnels sont-ils prévus ou envisagez-vous de déménager dans un proche avenir? Peu importent vos projets en matière d’habitation: avec notre conseil, nous ferons en sorte que vous vous sentiez bien dans votre logement en propriété. Au besoin, nous tenons aussi compte de votre situation fiscale et en matière de prévoyance en vous proposant une planification financière globale pour votre avenir.

Informez-vous grâce à notre recueil et à nos outils en ligne

Vous trouverez également de précieux conseils dans notre recueil «La Banque Migros pour devenir propriétaire». Vous pouvez commander gratuitement cet ouvrage relatif à l’achat et au financement immobilier. De plus, nos outils de calcul en ligne vous permettent de déterminer rapidement et en toute simplicité quel bien immobilier vous pouvez vous offrir.

Nous avons éveillé votre intérêt? Alors prenez rendez-vous en toute simplicité pour un entretien-conseil aujourd’hui encore! Pour cela, il vous suffit d’utiliser notre prise de rendez-vous en ligne. Lors d’un entretien personnalisé, nous vous présenterons une offre de financement individuelle pour ce qui représente pour vous le plus bel endroit au monde.