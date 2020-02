Dix laboratoires répartis en Suisse pourront désormais réaliser les tests du coronavirus. Leur capacité est de 1000 tests par jour, a annoncé mercredi le ministre de la santé Alain Berset. Jusqu'à lundi, les tests étaient réalisés par le laboratoire de référence de Genève. La capacité a été plus que triplée depuis la semaine dernière, a relevé le conseiller fédéral.

L'Office fédéral de la santé publique a confirmé mardi en fin de journée le premier cas de coronavirus en Suisse. Il s'agit d'un Tessinois d'une septantaine d'année. Il se trouve en isolement dans une clinique de Lugano et se porte bien.

Stratégie maintenue

Le premier cas de coronavirus ne change rien au dispositif mis en place en Suisse, a précisé Alain Berset. «D'autres cas peuvent apparaître et la situation peut évoluer chaque jour.»

La Confédération maintiendra sa stratégie tant qu'elle contrôle les chaînes de transmission de la maladie. Les mesures supplémentaires annoncées lundi restent de mise. Les tests sur des personnes présentant des symptômes de type grippal sont intensifiés.

La campagne d'information aux frontières et dans les aéroports à l'intention des voyageurs et des pendulaires, avec des flyers et des affiches, débutera jeudi. La ligne téléphonique d'urgence a été renforcée et une campagne sur l'hygiène à adopter sera elle aussi lancée jeudi.

Ligne d'urgence est prise d'assaut

La ligne téléphonique d'urgence mise en place par les autorités suisses sur le coronavirus est prise d'assaut, a indiqué Medgate mercredi. Les questions les plus fréquentes concernent les voyages ou les mesures d'hygiène.

«Quelque 690 personnes ont appelé la ligne depuis 08h00 ce matin», a indiqué Medgate à Keystone-ATS mercredi en milieu de journée. Elles ont été 1370 mardi et 1500 lundi. La ligne d'urgence avait déjà enregistré une augmentation en fin de semaine dernière, avec 170 appels samedi et 270 dimanche, après les informations venant d'Italie.

Une trentaine de collaborateurs répondent aux questions dans les trois langues nationales. Beaucoup de demandes concernent les voyages, vers l'Asie jusqu'en fin de semaine, puis vers l'Italie. Les autorités suisses n'émettent pas de restrictions de voyages, mais «ne recommandent pas les séjours en Chine», rappelle Medgate. D'autres demandes concernent les mesures d'hygiène à prendre pour se prémunir de la maladie.

Des Suisses bloqués à Ténérife

Plusieurs Suisses se trouvent actuellement en quarantaine dans un hôtel de l'île de Tenerife, dans l'archipel des Canaries, a indiqué le DFAE. Plusieurs clients italiens de l'établissement ont été testés positif au nouveau coronavirus.

Les Suisses, qui suivent l'ordre de quarantaine émis par les autorités locales pour l'hôtel Palace Adeje, se portent bien, précise le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), dans une prise de position diffusée mercredi. Leur nombre exact n'est pas encore clairement établi à ce stade.

Le DFAE ajoute être en contact électronique et téléphonique avec les ressortissants helvétiques dont il a connaissance. Il a également pris langue avec les autorités espagnoles concernées. (ats/nxp)