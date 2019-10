Un effort fantastique de Guillaume Maillard a permis à Floran Doauy de pouvoir ouvrir la marque dès la 8e. Au sol, l’ancien junior du club a transmis le puck à son coéquipier qui a pu tromper Pascal Caminada. A la suite de l’égalisation de Mark Arcobello (16e, 1-1), Genève n’a pas douté et a repris les devants en supériorité numérique. Tommy Wingels a trouvé le chemin des filets d’un tir de la ligne bleue. Un avantage qui n’a une nouvelle fois pas tenu bien longtemps puisque ce même Arcobello a égalisé… 29 secondes plus tard.

Qu’à cela ne tienne. Au terme d’un joli solo, Noah Rod a inscrit le 2-3 en fin de période intermédiaire. En la circonstance, le capitaine des Aigles a pu bénéficier d’un gardien adverse particulièrement fébrile pour loger le puck au bon endroit. Forts de cette unité d’avance, les hommes de Patrick Emond se sont ensuite regroupés autour d’un excellent Robert Mayer pour tenter d’éviter une troisième égalisation des Ours.

Une pénalité concédée par Arnaud Jacquemet (55e) a permis aux joueurs de la capitale de revenir une troisième fois au score. Cette fois-ci, c’est une mine de Tristan Scherwey qui a trompé Robert Mayer. L’envoi du No 10 des Ours n’a laissé aucune chance au gardien du GSHC. A la 59e, Eric Fehr a dévié un envoi de Jonathan Mercier au bon endroit pour permettre aux Genevois de prendre une quatrième fois l’avantage. Pour la quatrième fois, les Bernois sont revenus au score par Calle Andersson alors que Pascal Caminada avait déserté son filet (60e, 4-4). Lors de la prolongation, Simon Moser a donné la victoire au SCB d’une jolie déviation.

Grégory Beaud, Berne

Berne - Genève-Servette 5-4 ap (1-1 1-2 2-1 1-0)

PostFinance Arena, 15747 spectateurs.

Arbitres: MM. Wiegand, Stolc; Kaderli et Seewald.

Buts: 8e Douay (Maillard, Tömmernes) 0-1. 16e Arcobello (Burren) 1-1. 26e Wingels (Fehr/5 c 4) 1-2. 26e Arcobello (Ruefenacht, Moser) 2-2. 38e Rod (Maillard, Mayer) 2-3. 56e Scherwey (Untersander, Mursak/5 c 4) 3-3. 59e Fehr (Mercier, Winni) 3-4. 60e Andersson (Untersander, Arcobello/6 contre 5) 4-4. 62e Moser (Untersander, Arcobello/4 c 3) 5-4.

Berne: Caminada; Untersander, C.Gerber; Andersson, MacDonald; Burren, Blum; Henauer; Ruefenacht, Arcobello, Moser; Berger, Ebbett, Scherwey; Grassi, Bieber, Kämpf; Sciaroni, Mursak, Praplan. Entraîneur: Jalonen.

Genève-Servette: Mayer; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Mercier, Le Coultre; Völlmin; Wick, Fehr, Winnik; Wingels, Smirnovs, Rod; Douay, Berthon, Maillard; Miranda, Kast, Bozon; Riat. Entraîneur: Emond.

Notes: Berne sans B.Gerber, Krueger, Heim, J.Gerber, Pestoni (blessés) ainsi que Koivisto (étranger surnuméraire). Genève-Servette sans Richard, Fritsche (blessés) ainsi que Olsson (étranger surnuméraire). Berne sans gardien de 58’45’’ à 59’16’’.

Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe.