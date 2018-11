A Genève, la prestation de serment des conseillers d'Etat comprendra un nouvel élément relatif à l'acceptation d'avantage. Cette modification de loi qui s'inscrit dans le sillage de l'affaire Maudet a été initiée par Ensemble à Gauche.

Le projet de loi a été accepté par 50 voix (la gauche et le MCG) contre 41 et 4 abstentions. Les élus de l'exécutif devront jurer ou promettre qu'ils ne solliciteront, ni n'accepteront, pour eux ou pour autrui ni directement, ni indirectement, aucun don, avantage ou promesse en raison de leur fonction et de leur situation officielle.

Cet ajout ressemble aux termes prononcés par les magistrats de l'ordre judiciaire. A droite, plusieurs députés se sont opposés à ce projet de loi déposé sur la base d'un événement unique. Pour rappel, le conseiller d'Etat Pierre Maudet est prévenu par le Ministère public genevois d'acceptation d'un avantage suite à son voyage à Abou Dhabi. (ats/nxp)