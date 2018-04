Le président du PLR Genève Alexandre de Senarclens ne souhaite pas se présenter au second tour de l'élection au Conseil d'Etat. Arrivé en dixième position dimanche, il veut ainsi «donner toutes les chances» à l'Entente de garder sa majorité au sein de l'Exécutif.

«Alexandre de Senarclens a informé le Comité directeur de sa volonté de se retirer de la liste pour le second tour», indique lundi le parti dans un communiqué. Il souhaite que les membres de sa formation se regroupent derrière les candidatures de la députée PLR Nathalie Fontanet (septième au premier tour) et des sortants PDC Serge Dal Busco (troisième) et Luc Barthassat (neuvième).

Il faudra cependant attendre mardi pour savoir exactement qui seront les candidats au second tour de l'élection qui se tiendra le 6 mai prochain. Le dépôt des listes est fixé à 12 heures. Les partis se réunissent lundi soir en assemblée pour définir leur stratégie.

Maudet déjà réélu

Pour rappel, la veille, seul l'actuel conseiller d'Etat sortant PLR Pierre Maudet a été élu au premier tour obtenant plus de la majorité des suffrages. Luc Barthassat est le sortant à avoir obtenu le moins bon résultat de l'équipe gouvernementale derrière le MCG Mauro Poggia (deuxième), le PDC Serge Dal Busco (troisième), le Vert Antonio Hodgers (quatrième) et la socialiste Anne Emery-Torracinta (cinquième). (ats/nxp)