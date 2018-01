La 19e édition du festival de cinéma Black Movie (festival international de films indépendants), qui se tiendra du 19 au 28 janvier à Genève, va célébrer l'esthétique queer issue des milieux LGTB. La manifestation consacrera à ce thème un volet rétrospectif et un volet contemporain.

La section «mauvais genre rétroqueer 18 » proposera 11 films qui rendront hommage à des cinéastes présentés au festival entre 2001 et 2017, comme Apichatpong Weerasethakul, Royston Tan, Tsai Ming-liang, Brillante Mendoza, Joao Pedro Rodrigues, ou Anahi Berneri. La partie «Mauvais genre 2018» regroupera quant à elle 16 films récents.

Plaisir intime

«Dans un esprit engagé similaire», la section Les Résistantes et ses 9 films s'intéresseront à des femmes qui se rebellent contre le pouvoir en place et les hommes qui le détienne. Le cinéaste Dieudo Hamadi présentera dans ce cadre son documentaire Maman Colonelle et son héroïne qui se bat en République Démocratique du Congo contre la violence faite aux femmes et aux enfants.

Sur le même thème, «Les bienheureux», de Sofia Djam, montrent le combat d'Algéroises qui refusent de vivre cachées comme le voudraient les bigots. Dans «I am not a Witch», de Rungano Nyoni, une petite Zambienne essaie d'échapper à son destin de sorcière. Les Rwandaises, de leur côté, apprennent à prendre le contrôle de leur plaisir intime dans «L'eau sacrée», d'Olivier Jourdain.

Les enfants aussi

Le festival organisera aussi 5 tables rondes qui permettront de rencontrer et de discuter avec des cinéastes invités et des spécialistes des thèmes traités dans les films. La section Petit Black Movie s'adressera aux enfants et leur proposera 44 films répartis en 6 programmes thématiques.

Le programme de la 19e édition de Black Movie propose 121 films, parmi lesquels 3 premières européennes et 59 premières suisses. Parmi les invités se trouveront 25 cinéastes. Les séances du festival se tiendront aux cinémas du Grütli, du Spoutnik et au Cinélux. La cérémonie de clôture se déroulera à l'Alhambra.

