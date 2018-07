Deux scanners à bagages à main de la dernière génération ont été installés dimanche à l'aéroport de Genève. Une première mondiale. Leur plus? Les passagers peuvent laisser ordinateurs et liquides dans leur valise avant de la déposer sur le tapis roulant, rapporte Le Matin Dimanche.

Le gain de temps est précieux: l'engin peut contrôler près du double de passagers (plus de 200 contre 120 au maximum aujourd'hui) à l'heure. Quant aux cinq opérateurs X-ray, ils ont désormais accès à des images en 3D. Cette nouveauté permet de retourner l'image de la valise dans tous les sens. L'opérateur peut même isoler un objet pour l'analyser plus en détail. Le logiciel colore les matériaux selon leur composition et fournit la taille et le poids de l'élément.