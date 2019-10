Le Geneva International Film Festival (GIFF) fêtera ses 25 ans du 1er au 10 novembre. A l'occasion de cet anniversaire, il décernera un nouveau prix, le Geneva Award, au Canadien Xavier Dolan. Park Chan-wook et David Cronenberg figurent aussi parmi les invités.

«Le Geneva Award salue une manière de faire du cinéma, avec gourmandise, envie de transmettre», a relevé mercredi devant les médias Emmanuel Cuénod, directeur général et artistique du GIFF. Selon lui, c'est la première fois que le réalisateur, scénariste, producteur et acteur canadien vient en Suisse. Il sera à Genève avec sa productrice Nancy Grant et sa comédienne fétiche, Anne Dorval.

Par ailleurs, le GIFF programmera une rétrospective intégrale des films de Xavier Dolan, dont «The Death and Life of John F. Donovan», inédit en Suisse. L'artiste québécois donnera aussi une masterclass, un exercice auquel il se prête rarement, d'après M. Cuénod.

180 oeuvres

Le festival mettra également à l'honneur Park Chan-woo, en lui remettant le Film & Beyond Award. Le cinéaste sud-coréen viendra avec six films, en grande partie des versions inconnues de son travail. Parmi plus de 150 invités, le GIFF relève encore la présence de David Cronenberg, qui présentera la version restaurée de «Crash» (1996).

Au total, 180 œuvres de cinéma, de télévision et digitales seront projetées lors de cette édition. Trente d'entre elles figurent en compétition internationale, dans les sections «longs métrages», «séries télévisées» et, pour la troisième année, «oeuvres immersives».

«Envergure internationale»

Hors compétition, les sections mêlent désormais cinéma, télévision et production numérique afin de refléter l'accent mis sur la qualité plutôt que sur le format. Les festivaliers pourront notamment découvrir en avant-première «J'accuse», de Roman Polanski, trois nouvelles séries suisses - «Helvetica», «Quartier des banques» et «Wilder» - ou encore «Ayahuasca, Kosmik Journey», de Jan Kounen, en réalité virtuelle.

Cette 25e édition a été l'occasion de tirer un bilan, selon le directeur du GIFF: «On est fier de la place importante qu'il occupe en Suisse, de son envergure nationale et internationale.» Le budget est passé de 1,2 million de francs en 2013 à 2,2 millions en 2019, le numérique étant plus coûteux. Pour M. Cuénod, cette crise de croissance s'est faite en respectant l'ADN du festival. (ats/nxp)