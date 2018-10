Les travailleuses et les travailleurs du sexe qui arrivent à Genève doivent dorénavant suivre des séances d'information portant sur des questions liées à la santé, à leurs droits et devoirs et à la sécurité. On peut aussi y obtenir des adresses utiles. Ce projet a été mis sur pied par l'association genevoise de défense des intérêts des prostituées Aspasie.

Ces séances ont débuté lundi passé. Elles ont lieu tous les après-midi, du lundi au vendredi, et sont gratuites. Elles sont animées par une équipe multilingue, composée de sept professionnels, dont une majorité de travailleuses et de travailleurs du sexe de Genève, fait savoir Aspasie.

Les personnes qui auront l'obligation de suivre ces séances, conformément à la loi sur la prostitution adoptée en 2017, ont des expériences très diverses. Certaines travaillent dans le sexe depuis de nombreuses années dans d'autres cantons ou pays, alors que d'autres débutent dans cette activité, relève Aspasie.

A l'issue de chaque séance, un guide qui regroupe l'ensemble des informations est remis à chacun des participants et participantes. Ce document est disponible en huit langues (français, anglais, espagnol, roumain, portugais, hongrois, italien et allemand). Il peut aussi être téléchargé sur le site Internet d'Aspasie.

Une recommandation de la Cour des comptes est à l'origine de ces séances d'information. Le projet a tout d'abord fait l'objet d'un groupe de pilotage réunissant des acteurs institutionnels et associatifs. Plus de deux ans de réflexion et de travail auront été nécessaire pour mettre sur pied ces séances. (ats/nxp)