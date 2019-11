Le conseil de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) a reconduit mercredi Fabiola Gianotti à la direction générale de l'organisation. Son nouveau mandat de cinq ans de la physicienne italienne débutera en janvier 2021.

At its 195th Session today, the CERN Council selected Fabiola Gianotti, as the Organization’s next Director-General, for her second term of office.https://t.co/4bEttviTnB