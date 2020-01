Des pirates informatiques ont attaqué l'été dernier l'infrastructure informatique des bureaux des Nations Unies à Genève et Vienne. L'organisation affirme que les hackers n'ont dérobé aucune donnée sensible.

Le porte-parole de l'ONU à New York, Stéphane Dujarric, a indiqué que l'origine de l'attaque n'était pas connue, mais qu'il s'agissait à l'évidence d'une attaque très élaborée. Aucune donnée sensible n'a été volée et tous les dégâts ont été réparés, a-t-il assuré.

«Le danger demeure et les Nations Unies découvrent et réagissent quotidiennement à de nombreuses attaques de niveaux différents», a-t-il encore relevé. (ats/nxp)