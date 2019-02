Le Ministère public genevois a classé la procédure ouverte à l'encontre du fils du président Obiang pour blanchiment d'argent et gestion déloyale des intérêts publics. La Guinée équatoriale a accepté de verser 1,3 million de francs à l'Etat de Genève.

Le Ministère public avait ouvert une enquête pénale contre le vice-président de Guinée équatoriale Teodorin Obiang, fils aîné du président, et deux prévenus en octobre 2016. Dans ce cadre, 25 véhicules, dont des bolides de luxe, avaient été séquestrés à Genève ainsi qu'un navire aux Pays-Bas, a rappelé jeudi le Ministère public.

L'instruction a été complexe. Elle a nécessité la tenue de plusieurs audiences et l'envoi de commissions rogatoires aux Etats-Unis, aux îles Caïmans et Marshall, en France, aux Pays-Bas, à Monaco et au Danemark.

Au final, les prévenus ont accepté que les véhicules soient confisqués et vendus au profit d'un programme à caractère social en Guinée équatoriale. Celui-ci sera mis en oeuvre sur la base d'un accord international négocié par le Département fédéral des affaires étrangères.

En outre, le pays africain a accepté de verser 1,3 million de francs à l'Etat de Genève, notamment pour couvrir les frais de procédure comme le séquestre du navire. Ce dernier a été levé. (ATS/nxp)