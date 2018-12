L'agence de notation a confirmé la note AA- du canton de Genève. Standard & Poor's (S&P) a estimé que le canton allait maintenir «de solides performances budgétaires à l'horizon 2020» dans un contexte économique local dynamique.

L'engagement du canton de Genève à maîtriser les charges de fonctionnement, à mettre en oeuvre la réforme de la fiscalité des entreprises et à rechercher un financement pérenne de la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (CPEG) a été salué par Standard & Poor's, a relevé samedi le département des finances dans un communiqué.

L'agence de notation a toutefois prévenu qu'elle allait continuer à suivre «attentivement» l'assainissement de la CPEG, pour laquelle deux projets de loi incompatibles ont récemment été votés par le Grand Conseil. Autre bémol, S&P a remarqué que l'exécutif cantonal avait des difficultés «à se conformer à ses objectifs budgétaires et stratégiques.»

L'évaluation globale reste toutefois favorable pour Genève. Et d'autant plus que S&P a revu la perspective associée à la note AA-, la faisant passer de négative à stable. L'agence a estimé que l'économie du bout du lac était «très solide» et que le cadre institutionnel s'avérait «extrêmement prévisible et équilibré», de quoi notamment limiter l'impact financier de la réforme de la fiscalité des entreprises.

Nathalie Fontanet satisfaite

Conseillère d'Etat en charge des finances, Nathalie Fontanet a accueilli avec satisfaction la décision de S&P. «L'agence dresse une analyse pertinente et objective de la situation financière de notre canton», a-t-elle dit, citée dans le communiqué. «Cependant, cette notation ne pourra être maintenue qu'à travers la mise en oeuvre de réelles réformes structurelles et une maîtrise des charges à long terme», a-t-elle prévenu. (ats/nxp)