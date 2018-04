La projection de courts métrages sur le sentiment amoureux ouvrira les feux aux Halles de la Fonderie, le nouveau lieu central du festival. Installée aux Halles, une chambre d'écoute sonore «love-In» invitera le public à se plonger dans l'histoire d'une rencontre singulière.

Les Archives de la Ville de Carouge et les Archives de la Vie Privée dévoileront les grandes et les petites histoires de l'amour à Carouge. Parmi les documents inédits présentés, des carnets noircis de mots d'amour par un homme marié pour sa maîtresse et des lettres des années 30 destinées à une certaine Lili.

Les arts de la scène ne sont pas en reste avec «Ariane dans son bain» d'après la «Belle du seigneur» d'Albert Cohen. Le lieu de la représentation qui prend place chez l'habitant est dévoilé deux heures avant le spectacle. Le monologue intime d'Ariane se partage dans le secret d'une salle de bain.

I love Musée

Plusieurs conférences seront données au Café amoureux, dont une sur les sept mensonges à propos de l'amour. Plus ludiques, des ateliers permettront à chacun de s'essayer à la décoration de biscuits et de macarons. Les plus petits pourront se dépenser dans des ateliers de théâtre musical.

Le Musée de Carouge a sollicité une soixantaine de personnalités suisses pour choisir leur coup de coeur dans ses collections et les partager avec le public. Il en est sorti une exposition originale «I love Musée de Carouge» qui permet de redécouvrir le patrimoine artistique de la cité sarde. (ats/nxp)