Une fréquentation record, en hausse de 20%, et 288 millions de personnes touchées en cumulé dans le monde pendant cinq jours grâce à un dispositif plus connecté. Le Salon international de la haute horlogerie (SIHH) s'est terminé vendredi à Genève sur un double succès.

La présidente Fabienne Lupo avait affiché sa volonté d'une rencontre plus ouverte grâce à une infrastructure du salon plus connectée avec les acteurs dans le monde entier. Sur cette question, «on a cassé la baraque», a-t-elle dit à l'ats.

Une visibilité qui s'ajoute à l'environnement feutré des affaires. Alors que le contexte est à nouveau positif. «On est dans une phase de reprise, d'embellie», affirme également Mme Lupo. Mais «en même temps, avec des objectifs assez raisonnables». Côtés produits, les marques ont notamment largement réinterprété leurs fondamentaux.

Les marques «sont très contentes» de la nouvelle formule du SIHH, selon la présidente. Une trentaine de conférences ont eu lieu sur le nouveau plateau lancé cette année, des discussions diffusées en direct en ligne. Ce contenu a été largement relayé, se félicite Mme Lupo.

Cinq maisons en plus

Un «virage» qui a contribué grandement aux 400'000 posts qui ont mentionné le SIHH sur les réseaux sociaux. De quoi afficher une volonté d'améliorer encore ce dispositif et de l'étendre en 2019.

Physiquement aussi, le salon aura pu s'appuyer sur des chiffres records. Le nombre de maisons a atteint 35, contre 30 en 2017. Une augmentation d'environ 20% similaire à celle de la superficie du salon et du nombre de participants. Près de 20'000 acteurs de la branche étaient présents, dont 16'000 détaillants, des clients finaux invités par les marques ou encore 1500 journalistes, en hausse de 12%.

Le réaménagement pour faciliter l'accès a globalement été couronné de succès. Seul le début du salon ne peut encore éviter certains engluements, d'autant plus que le dispositif de sécurité s'est étoffé.

Ouverture au public stable

Autre ouverture, celle au public qui pouvait venir apprécier les montres pendant une journée pour la seconde année consécutive. Comme en 2017, environ 2500 ont fait le déplacement vendredi. «C'est déjà très bien», estime Mme Lupo. Ce nouveau lien est désormais considéré comme «pérenne» par le SIHH.

Il est trop tôt pour dire si le prix élevé demandé à ces curieux sera abaissé pour en attirer davantage. Pour 2019, Mme Lupo veut réfléchir aux moyens de repenser différemment le rythme de la semaine en fonction des types de visiteurs.

Parmi les nouvelles maisons, faisait partie le Français Hermès. Les marques étaient réparties entre 18 maisons historiques et 17 ateliers plus récents qui sont eux regroupés dans le Carré des Horlogers. Pour la prochaine édition, Mme Lupo reste sur la volonté d'une «croissance mesurée». Elle admet qu'il sera plus difficile d'attirer autant de nouvelles maisons que ces dernières années. Le 29e SIHH aura lieu du 14 au 18 janvier 2019. (ats/nxp)