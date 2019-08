Le cinéma «Le Plaza» ne sera finalement pas démoli à Genève. La fondation Wilsdorf a racheté le bâtiment, ont indiqué dans un communiqué diffusé jeudi le comité d'initiative «Le Plaza ne doit pas mourir» et l'association pour la sauvegarde du cinéma «Le Plaza».

Le site doit être transformé en centre culturel voué au cinéma et pouvant accueillir des manifestations publiques, précisent le comité et l'association. L'ancien propriétaire des lieux projetait de le raser et de construire à la place un centre commercial.

Inauguré en 1952, «Le Plaza» était le plus grand cinéma genevois avec un millier de places. Fermée depuis quinze ans, la salle avait été réalisée par l'architecte genevois Marc-Joseph Saugey. Elle avait été classée, en 2004, comme étant exemplaire de l'architecture des années 1950, mais le gouvernement était revenu sur cette décision en 2011.

Recours au Tribunal fédéral

Les adversaires de la démolition du Plaza avaient alors lancé une initiative législative cantonale demandant que l'ancienne salle de cinéma soit déclarée d'utilité publique et que l'Etat procède à une expropriation. Le texte, intitulé «Le Plaza ne doit pas mourir», avait récolté plus de 11'000 signatures.

Le Conseil d'Etat genevois avait toutefois invalidé l'initiative, car il estimait que ces deux compétences étaient de son unique ressort et ne pouvaient pas faire l'objet d'une initiative.

Déboutés par la chambre constitutionnelle de la Cour de justice genevoise, les référendaires ont saisi en mars le Tribunal fédéral pour contester la décision du gouvernement cantonal. La procédure est toujours pendante. (ats/nxp)