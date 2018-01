Quatre-vingt six millions ont été investis. Résultat: en dix ans, la consommation de 52'000 ménages a été économisée.

Lancé en 2007, le programme éco21 avait pour objectif de ramener la consommation d'électricité moyenne par habitant au niveau de 1990, à savoir la diminuer de 5%. Pour atteindre ce résultat, de nombreuses actions ont été déclinées, relèvent les Services industriels de Genève (SIG) jeudi dans un communiqué.

Dix ans après, le pari est gagné avec 155 GWh économisés, soit l'équivalent de la consommation des villes de Carouge et Lancy réunies. Pour y parvenir, diverses collaborations ont rapidement été conclues avec l'Etat de Genève et l'Université de Genève, mais également avec les acteurs genevois du domaine tels que les chauffagistes et les électriciens.

Des synergies qui ont permis de dynamiser l'économie genevoise, selon SIG. Pas moins de 405 emplois ont été créés depuis 2007.

3000 luminaires changés aux HUG

Depuis le début d'éco21, plus de 15 plans d'action ont été mis en place pour les particuliers, les entreprises, les collectivités et le secteur immobilier. Par exemple aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), où le management environnemental est une priorité, conformément au contrat de prestations passé avec l'Etat de Genève.

Dans ce cadre, de nombreuses actions ont été menées avec SIG. Par exemple, plus de 3000 luminaires ont été changés permettant en 2016 une économie de 630'000 kWh, soit l'équivalent de la consommation d'environ 160 ménages.

Expert à domicile Autre exemple d'action menée par SIG, le programme «solution communs d'immeubles». Il permet aux propriétaires immobiliers de réduire jusqu'à 80% la consommation d'électricité liée aux parties communes, comme le hall d'entrée ou la buanderie. Éco21 innove avec de nouvelles actions, notamment l'offre «éco-logement». Ce programme permet aux Genevois de bénéficier de la visite d'un expert à leur domicile. Des conseils et du matériel sont donnés afin de mieux maîtriser la consommation d'énergie et d'eau.

Petits pas

Cité dans le communiqué, Antonio Hodgers, conseiller d'Etat chargé du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, estime qu'«éco21 c'est la politique des petits pas en action! Une transition énergétique réussie n'a rien de spectaculaire, c'est le résultat d'actions concrètes».

Primé à plusieurs reprises par l'Office Fédéral de l'Energie, éco21 fait des émules. Depuis 2015, plusieurs villes en Suisse telles que Lausanne, Neuchâtel et Le Locle s'en inspirent et reprennent des plans d'actions. (ats/nxp)