Le second tour de l'élection des exécutifs municipaux genevois aura lien comme prévu dimanche. La justice a rejeté le recours déposé par Ensemble à Gauche, SolidaritéS, le DAL et le MCG, qui estiment que l'organisation du scrutin dans de telles conditions n'est pas démocratique.

Dans son arrêt publié jeudi, la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice a procédé à une pesée d'intérêt entre le report et le maintien de ce second tour malgré l'épidémie de Covid-19. Les juges relèvent notamment qu'aucun nouveau candidat ne s'est déclaré pour le deuxième tour. Le premier tour avait eu lieu le 15 mars.

«Il n'y a pas eu non plus de modification notable ni d'alliances politiques, ni d'argumentaire de certains candidats», ajoutent les juges. Ils admettent que la restriction des libertés d'expression et de réunion affectent la campagne, mais relèvent que les candidats ont tout de même pu la mener via internet et les réseaux sociaux.

Comme les autres

Les juges ont donc privilégié le maintien du second tour. «On ne saurait en effet minimiser les difficultés juridiques et institutionnelles que pourrait entraîner un report sine die du second tour», ont-ils insisté. «Nous sommes contents d'avoir eu cette décision de justice avant dimanche afin de clarifier le débat», a réagi la chancelière Michèle Righetti.

De son côté, le président du gouvernement Antonio Hodgers a rappelé qu'en maintenant ce second tour, Genève ne se singularisait pas par rapport aux autres cantons dans la même situation. Nidwald a ainsi autorisé le maintien des élections communales prévues dimanche, Saint-Gall a maintenu le second tour des élections cantonales prévu le 19 avril - avec vote par correspondance uniquement - et Lucerne avait maintenu le premier tour des élections communales le 29 mars.

Pas avant mardi

A Genève, les locaux de vote seront fermés dimanche et seul le vote par correspondance est possible. Les enveloppes peuvent être récupérées à domicile sur demande par la police municipale. Les électeurs ont été informés par courrier de ces modalités particulières. Jeudi, le taux de participation atteignait 23%, a précisé la chancelière.

Etant données les mesures strictes imposées pour le dépouillement, les résultats définitifs ne seront pas connus avant mardi soir. Au total, 21 communes sur les 45 du canton doivent élire dimanche leur exécutif. Parmi celles-ci, la Ville de Genève où seul un magistrat sortant se représente. (ats/nxp)