A Genève, la condamnation à trois ans de prison du videur d'un bar qui avait frappé un client en 2015 a été confirmée par la Chambre d'appel et de révision. Cet ancien champion du monde de full-contact avait été reconnu coupable d'homicide par négligence et de lésions corporelles graves.

«Nous accueillons ce jugement avec un soulagement certain. Le droit a été appliqué avec rigueur et sans émotion et nous ne pouvons en être que satisfait», a indiqué mardi à l'ats son avocat Simon Ntah. La Chambre a rejeté dans un arrêt daté du 21 décembre 2017 les appels de la partie plaignante et du Ministère public.

Il risquait dix ans

La procureure avait requis dix ans de prison pour meurtre par dol éventuel. En première instance, le videur avait été condamné par le Tribunal correctionnel à trois ans de prison, dont 18 mois ferme, avec délai d'épreuve de quatre ans. Il est en liberté provisoire depuis février 2017 après 495 jours de détention.

La Chambre d'appel a aussi maintenu l'obligation de suivi psychothérapeutique, car s'il peut «comprendre les raisons de son passage à l'acte, le pronostic sera d'autant plus favorable». Les juges ont par ailleurs complété le jugement en interdisant au videur de travailler dans le domaine de la sécurité et de la nuit pendant le délai de mise à l'épreuve.

Dans la soirée du 25 septembre 2015, le videur de ce bar chic de la rue du Rhône avait assené trois coups à la tête d'un client alcoolisé qui l'avait insulté. Cet homme était tombé en arrière, sa tête heurtant violemment le sol. Sa chute avait provoqué des lésions cérébrales irréversibles. Agé de 43 ans, il était mort cinq semaines après l'arrêt des traitements. Le jugement de la Chambre pénale d'appel et de révision peut encore être contesté au Tribunal fédéral. (ats/nxp)