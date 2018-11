Sévèrement épinglé par la Cour des comptes pour ses frais professionnels excessifs, le magistrat PDC de la Ville de Genève Guillaume Barazzone fait désormais l'objet d'une perquisition. En effet, selon le journal Le Temps, le procureur général Olivier Jornot et le premier procureur Yves Bertossa sont actuellement dans les locaux du Département de l’environnement urbain et de la sécurité, dirigé par le conseiller administratif genevois. Le bâtiment, situé en vieille ville, abrite aussi les départements de deux autres magistrats, Rémy Pagani et Esther Alder.

«Le Ministère public a pris connaissance du rapport d'audit de la Cour des comptes portant sur les frais professionnels des membres du Conseil administratif et de la direction de la Ville de Genève», a-t-il indiqué mercredi dans un communiqué. «Considérant que certaines dépenses injustifiées décrites dans ce rapport étaient susceptibles de tomber sous le coup du droit pénal, il a ouvert une procédure pénale, traitée par le procureur général Olivier Jornot et le premier procureur Yves Bertossa.»

Des perquisitions sont menées ce jour dans les locaux de la Ville de Genève. Sont notamment visés les bureaux de conseillers administratifs ainsi que divers services, a-t-il précisé. «A ce stade, la procédure est ouverte contre inconnu et les cinq conseillers administratifs revêtent le statut de personnes appelées à donner des renseignements. Entrent notamment en ligne de compte la gestion déloyale des intérêts publics», ajoute-t-il.

42'000 francs de remboursements

Les conseillers administratifs de la ville de Genève ont été épinglés jeudi dernier par la Cour des comptes au sujet de leurs notes de frais. La Cour a identifié des dépenses importantes, pas toujours en lien avec l'activité professionnelle, en matière notamment de frais de téléphone, de déplacements en taxi ou d'achats d'alcool.

Dans son rapport, la Cour a dénoncé l'absence de règles claires fixées par la ville, mais aussi le manque de vérification du bien-fondé des dépenses.

Guillaume Barazzone, le plus dépensier de l'exécutif genevois avec 42'000 francs de remboursements effectifs en 2017, a reconnu des «erreurs involontaires».