A Genève, de plus en plus de monde peine à se nourrir à cause de la crise sanitaire, ont alerté vendredi des organismes caritatifs. Près de 7500 personnes par semaine ont eu recours aux bons d'achat alimentaire des Colis du Coeur. Et ce chiffre pourrait aller croissant.

Les Colis du Coeur, Partage et le CSP (Centre social protestant) ont mis sur pied un dispositif d'urgence alimentaire le 28 mars. Il prévoit l'octroi de bons alimentaire pour éviter les rassemblements physiques. Ces bons sont donnés à toute personne qui bénéficie d'une attestation délivrée par une trentaine de services sociaux agréés.

Jeudi, selon les derniers chiffres de distribution, 7465 personnes ont bénéficié de ces bons alimentaires. Au vu des augmentations hebdomadaires qui ont été constaté, une hausse de 2000 à 3000 personnnes supplémentaires est à craindre d'ici à la mi-mai, ont fait savoir les Colis du Coeur.

Près de 500 nouvelles familles

Chaque semaine, près de 500 nouvelles familles entrent dans le dispositif. Souvent, ce sont des personnes qui n'avaient jamais demandé de l'aide aux services sociaux, ni même aux associations d'entraide. Elles travaillent dans l'économie domestique, la restauration, sur les chantiers, sont indépendantes ou intérimaires.

Il y a aussi des familles qui voient leurs dépenses alimentaires augmenter car les enfants ne vont plus à la cantine scolaire. Il y a également des gens qui n'osent pas demander de l'aide et renoncent à faire valoir leur droit par crainte de voir un permis de travail qui ne soit pas renouvelé ou une procédure qui se bloque.

Les besoins sur le terrain restent immenses, ont souligné les Colis du Coeur. L'association bénéficie du soutien de donateurs et de partenaires tant publics que privés. Le dispositif d'urgence alimentaire a bénéficié «d'un bel élan de solidarité et de générosité» de la part de fondations, d'entreprises et des autorités. (ats/nxp)