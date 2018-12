La Chambre administrative de la Cour de Justice de Genève a levé jeudi l'effet suspensif du recours d'Unia contre le permis de travailler le dimanche octroyé à Manor. Le détaillant pourra donc faire travailler son personnel ce dimanche 30 décembre, veille de la St-Sylvestre.

Cela n'avait pas été le cas dimanche dernier avant Noël, le recours d'Unia ayant été déposé vendredi après-midi, trop tard pour que la cour se prononce. Dans un communiqué, Manor a exprimé sa satisfaction, indiquant que cela permet de faire les préparatifs nécessaires dimanche afin de pouvoir répondre au gros volume de commandes de produits «ultra frais» pour le Nouvel An.

Unia avait déposé vendredi dernier un recours contre la décision de l'Office cantonal de l'inspection et des relations de travail (OCIRT) qui autorisait Manor à employer du personnel les 23 et 30 décembre. L'autorisation a été délivrée pour une trentaine de personnes dans le but d'effectuer des préparations de boulangerie et de boucherie pour le lundi.

Manor avait déposé lundi une demande de retrait de l'effet suspensif du recours en espérant pouvoir obtenir une décision favorable avant le dimanche 30 décembre, ce qui est chose faite. L'entreprise bâloise n'exclut pas d'agir contre Unia pour le dommage causé à la veille de Noël. (ats/nxp)