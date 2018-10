Le taux de mise en oeuvre des mesures cofinancées par la Confédération dans le cadre des deux premiers projets d'agglomération (PA1 et PA2) est faible, a relevé la magistrate Isabelle Terrier. Seuls 41% des fonds fédéraux ont été utilisés pour le PA1 et 1,5% pour le PA2, a constaté la Cour qui a agi en autosaisine.

L'extension du tram entre Annemasse (F) et Moillesulaz devait être réalisée en 2014, mais il faudra attendre 2019. La ligne entre Genève et Saint-Julien (F) devait débuter en 2015 pour une mise en service en 2018. La réalisation de cette ligne n'a à ce jour pas encore commencé.

600 millions

Genève se trouve à une étape charnière, selon Isabelle Terrier. Les deux PA dont dépendent ces lignes transfrontalières sont financés via un fonds dont la dissolution est prévue pour 2027. Le financement cantonal de ces projets n'est par ailleurs pas complètement assuré, a ajouté la magistrate.

En effet, la loi sur le réseau des transports publics fixe une limite supérieure à 70 millions de francs par année pour les investissements. Ce montant est nettement insuffisant, les quatre lignes transfrontalières prévues à plus ou moins long terme avec Annemasse, Saint-Julien, Ferney-Voltaire et Saint-Genis-Pouilly nécessiteront des investissements de plus de 600 millions.

Dix recommandations

La Cour des comptes recommande ainsi une modification des lois de financement pour que le canton puisse réaliser les priorités retenues en matière de planification. Le canton doit aussi améliorer le pilotage des lignes transfrontalières de tram et revoir les priorités du projet d'agglomération.

Les dix recommandations émises ont toutes été acceptées. (ats/nxp)