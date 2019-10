La 3e édition du Royaume de Web a rassemblé près de 15 000 personnes pendant trois jours à Palexpo à Genève, soit une affluence en hausse par rapport à 2018. Cette manifestation permet aux fans de rencontrer leurs Youtubeurs préférés.

Quarantaine de célébrités

Le Royaume du Web a aussi généré des dizaines de millions de vues sur les réseaux sociaux, se réjouissent dimanche les organisateurs dans un communiqué. Parmi la quarantaine de célébrités du web, Squeezie, Natoo, Mac Fly & Carlito, Amixem, Seb, Enjoyphenix, Jimmy Labbeu et le Grand JD étaient présents.

Le public a pu découvrir ces stars à travers des spectacles sur scènes et différentes des activités ludiques. Une disco silencieuse animée par des Youtubeurs transformés en DJ a aussi accueilli 3000 personnes. Le Royaume du Web avait investi 27 000 m2 de surface à Palexpo, dont une zone réservée aux parents et accompagnants qui visaient un moment plus détendu.

Côté scène, le directeur artistique de la manifestation, Bertrand Saillen, se réjouit de la façon dont le show a été conçu. «La force du rendez-vous réside dans la présence sur scène de ces nouvelles idoles des jeunes, qui retranscrivent leurs vidéos YouTube en spectacle: gaming, danse, humour, musique... Les spectateurs adorent se sentir projetés en direct au cœur de leurs vidéos préférées», estime-t-il.

La Licorne de Natoo

Un Musée du Web exposait des objets utilisés dans les vidéos les plus marquantes de McFly & Carlito, Amixem, l'Atelier de Roxane ou le Grand JD, entre autres. Le public a ainsi pu admirer le costume licorne de Natoo, les ustensiles de cuisine de Roxane ou encore le bouton de diamant remis à Squeezie par YouTube pour avoir dépassé les dix millions d'abonnés. (ats/nxp)