Les 50'000 apprenties, collégiennes et étudiantes genevoises devraient pouvoir participer à la grève des femmes le 14 juin. Le Grand Conseil demande au Département de l'instruction publique (DIP) qu'il n'y ait pas d'examens ce jour-là.

«Les femmes sont en colère. L'égalité salariale n'est toujours pas atteinte. Trop de femmes subissent des discriminations, des violences, du harcèlement, des agressions sexuelles et des viols», a dénoncé vendredi la Verte Adrienne Sordet. Sa motion visant à permettre aux femmes de participer au mouvement de juin a été suivie par 64 voix, contre 12 non et 9 abstentions.

Elle a notamment reçu le soutien du PDC. «Les étudiantes d'aujourd'hui sont les travailleuses de demain. Elles ont le droit de défendre un salaire égal. Cette année, les femmes ont travaillé gratuitement jusqu'au 28 février», a déclaré Delphine Bachmann: Et de rappeler que la grève du 14 juin sera une manifestation d'envergure nationale.

Le DIP apportera prochainement une réponse à cette motion, a assuré sa cheffe, la conseillère d'Etat Anne Emery-Torracinta: «Les directions d'établissement ont reçu des instructions dans ce sens il y a plusieurs mois.» L'organisation des examens est une question très complexe, mais il doit être possible d'éviter de fixer des examens ce jour-là. La session sera probablement prolongée d'un jour.

Concernant la participation des enseignants et du personnel de l'Etat à la manifestation du 14 juin, le Conseil d'Etat doit voir quelle est la meilleure solution. «Ce n'est pas une grève à proprement parler», a relevé la magistrate. (ats/nxp)