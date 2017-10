A Genève, près de 5200 enfants et jeunes ont participé dimanche à la 26e Marche de l'espoir. Les marcheurs ont effectué des kilomètres de solidarité, sponsorisés par leur entourage. L'argent récolté sera versé en faveur d'enfants défavorisés en Inde.

Les promesses de dons laissent espérer un bénéfice de plus de 450'000 francs, a fait savoir Terre des Hommes Suisse, qui organisait la manifestation. La somme permettra de venir notamment en aide à des milliers d'enfants d'origine tribale de l'Odisha, qui vivent dans une extrême pauvreté.

Au total, des enfants de plus de 1000 familles de 32 villages indiens seront soutenus et auront l'espoir d'un avenir meilleur. Le parcours des jeunes marcheurs longeait les quais de la rive droite. Chaque participant a des parrains et des marraines qui leur promettent un montant pour chaque kilomètre achevé.

La boucle fait 6 kilomètres de long. La Marche de l'Espoir est aussi une grande fête et un moment d'échange et d'enrichissement, avec de la musique, des danses folkloriques et des plats du monde entier. L'an dernier, 5300 jeunes avaient marché pour améliorer la vie des enfants des quartiers pauvres de la ville de Cali, en Colombie. (ats/nxp)