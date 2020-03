A Vernier, le conseiller administratif socialiste sortant Martin Staub est en passe d'être élu au premier tour ce dimanche. Le député Mathias Buschbeck, qui arrive en deuxième position, va permettre aux Verts de conserver leur siège à l'exécutif de la deuxième ville du canton de Genève.

Martin Staub recueille pour l'heure 3357 suffrages, alors que la majorité absolue provisoire se situe à 3'205 voix. Ces résultats se basent sur le vote par correspondance, qui représente près de 95% des votants. Le PDC Yves Magnin (1648 voix) arrive en troisième position, mais il est talonné par le MCG Thierry Cerutti (1601).

A Lancy, le magistrat écologiste Damien Bonfanti devrait aussi être élu au premier tour avec 3513 voix. La majorité absolue provisoire s'élève à 3207 suffrages. Il est suivi par la députée socialiste Salima Moyard Mizrahi (2985) et Corinne Gachet Creffield (2673), de la liste Unis pour Lancy.

Du côté de Meyrin, la conseillère administrative socialiste sortante Nathalie Leuenberger semble, elle aussi, élue au premier tour. Elle obtient provisoirement 2518 suffrages, alors que la majorité absolue est de 2383 voix. Le Vert Eric Cornuz (1823 voix) arrive en deuxième position et le PDC Laurent Tremblet (1217) est troisième. Si ces résultats se confirment, la composition de l'exécutif meyrinois restera inchangée.

Trio féminin à Onex

A Carouge, les deux magistrates sortantes sont réélues. La socialiste Stéphanie Lammar recueille pour le moment 3161 suffrages, pour une majorité absolue provisoire de 2493, et la PLR Anne Hiltpold, 2764. Les Verts vont vraisemblablement conserver leur siège, après le départ du conseiller national Nicolas Walder. Leur candidate Sonia Molinari (2453 voix) arrive en troisième position, loin devant le PDC Stéphane Barthassat (1969).

Il est probable qu'un trio féminin gouvernera Onex. La socialiste sortante Carole-Anne Kast est élue au premier tour avec 2264 voix, alors que la majorité absolue est de 1992. Ses colistières, la Verte Mariam Yunus Ebener (1857) et PDC Anne Kleiner (1646) la suivent. Le PLR Jean-Pierre Pasquier ne récolte, pour l'heure, que 1180 suffrages.

En Ville de Genève

Selon les résultats provisoires basés sur le vote par correspondance, utilisé par environ 95% des votants, le socialiste Sami Kanaan obtient 16'534 suffrages, alors que la majorité absolue est provisoirement fixée à 18'258 voix. Il est suivi par ses trois autres colistiers, la socialiste Christina Kitsos (15'247 voix) et les Verts Frédérique Perler (13'802) et Alfonso Gomez (12'959).

Le PLR Simon Brandt ferme la marche, avec 10'336 suffrages. Pour l'heure, il permet à la droite de sauvegarder son unique siège à l'exécutif de la Ville de Genève, détenu jusqu'à présent par le PDC Guillaume Barazzone, qui ne se représentait pas. Marie Barbey (9'682 voix), une des deux candidates démocrates-chrétiennes, le suit, mais l'autre, Alia Chaker Mangeat, figure en dixième position.

La vague verte se poursuit à Genève ce dimanche, selon les résultats anticipés des élections municipales basés sur 95% des votants. Les Verts gagneraient dix sièges, pour passer à 18, devenant ainsi la troisième formation au Conseil municipal de la Ville de Genève, qui compte 80 élus.

Le MCG et le PDC perdent chacun quatre de leurs onze sièges, selon les résultats anticipés du délibératif de la première ville du canton. Divisée pour cette élection, l'extrême gauche perd aussi quatre sièges, passant à six. Avec 7,48% des suffrages, Ensemble à Gauche parvient toutefois à dépasser le quorum fixé à 7%, tandis que le Parti du travail frôle les 4%.

L'autre gagnant de ce scrutin serait l'UDC. Pour l'heure, le parti passe de six à huit sièges. Le nombre de sièges serait inchangé pour le PS (19) et le PLR (15). Si ces résultats se confirment, la majorité du Conseil municipal de la Ville de Genève basculera à gauche.

Satisfaction roste-verte

Le ticket rose-vert a montré son efficacité lors du premier tour des élections municipales en Ville de Genève, se réjouissent le PS et les écologiste dimanche. Les deux partis ont réussi à placer leurs quatre candidats en tête de l'élection au Conseil administratif.

«L'intérêt de cette alliance est sa grande complémentarité», a relevé Sami Kanaan, le magistrat socialiste sortant qui figure en tête. Sa colistière Christina Kitsos a insisté sur leur volonté commune de travailler ensemble et de réformer l'administration beaucoup trop cloisonnée.

Les candidats écologistes Frédérique Perler et Alfonso Gomez se réjouissent de la confirmation de la vague verte, «qui ne s'est est pas faite au détriment de leurs alliés socialistes». «Il faudra analyser les résultats en détail, mais il semble que les Verts ont gagné de nouveaux électeurs», selon Alfonso Gomez.

Tout reste ouvert pour le deuxième tour. La stratégie dépendra des décisions des assemblées générales des partis qui se réuniront lundi soir. A ce stade, les quatre candidats qui arrivent en tête ont exprimé le souhait de repartir ensemble. «Il n'est pas question de laisser tomber quelqu'un», a souligné Sylvain Thévoz, coprésident du PS Ville de Genève.

Stratégie à définir

Les assemblées devront notamment déterminer si un ticket commun avec l'un des deux candidats de l'extrême gauche est souhaitable. Seule certitude, selon Sami Kanaan, il n'est pas question de s'allier avec un candidat dont le groupe n'atteindrait pas le quorum au Conseil municipal.

Selon les résultats provisoires, Ensemble à Gauche est juste au-dessus de la barre des 7%, avec 7,48% des voix. La formation a immédiatement annoncé le maintien de son candidat Pierre Bayenet au deuxième tour. Il termine derrière Maria Perez, du Parti du Travail. La gauche de la gauche est partie divisée pour ces élections.

Alliance de la droite

Le candidat PLR au conseil administratif de la Ville de Genève Simon Brandt appelle à une alliance de la droite élargie afin de contrer le bloc rose-vert. Il veut un rééquilibrage du pouvoir.

«Si la gauche n'a pas la majorité absolue au Conseil municipal, elle ne peut pas revendiquer quatre sièges sur cinq. Elle devra partager avec la droite», a indiqué Simon Brandt, en cinquième position, sur les ondes de Radio Lac. Selon les résultats provisoires, 43 des 80 sièges du délibératif reviendraient à la gauche.

Il appelle l'UDC et le MCG à s'unir derrière sa candidature et celle de la PDC Marie Barbey, qui pointe à la sixième place. Mais du côté des démocrates-chrétiens, il n'est pas question de faire alliance avec le MCG et l'UDC. Les assemblées des partis devront définir les stratégies lundi soir.

Distancée à la dixième place, la PDC Alia Chaker Mangeat a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle ne se présentait pas au second tour. Elle a appelé à soutenir sa colistière Marie Barbey. (ats/nxp)