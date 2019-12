Les participants à la traditionnelle Coupe de Noël à Genève ont pu se dépenser dimanche dans une eau à 8 degrés, plus chaude que lors de certaines éditions. Environ 2500 personnes ont affronté les 120 mètres de nage, ont indiqué les organisateurs à Keystone-ATS.

Cette 81e édition de la rencontre lacustre a attiré 10% de «givrés» de plus que l'an dernier. Comme d'habitude, les plus sérieux ont alterné dans l'eau dès 09h00 avec les nageurs aux déguisements les plus artistiques.

Le tout devant environ 8000 spectateurs. Ceux-ci ont pu apprécier, comme les participants, une température de l'air à 10 degrés, sans vent venu altérer les conditions.

Parmi les déguisements, les costumes de séries télévisées ont rivalisé avec le Père Noël et la Mère Noël ou des animaux marins. Et certains ont agrémenté leur traversée de breuvages pour se réchauffer. (ats/nxp)