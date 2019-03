Dix projets visant à lutter contre la radicalisation et l'extrémisme violent seront soutenus par la Confédération cette année. Berne mettra plus de 860'000 francs à disposition. Plus d'un tiers de la somme ira aux cantons de Vaud et de Genève, a indiqué vendredi le Réseau national de la sécurité.

Dans le cadre du concept national de lutte contre le terrorisme, un volet est dévolu à la prévention. La Confédération va y consacrer dès cette année cinq millions sur une période de cinq ans.

De nombreuses demandes provenant d'institutions tant étatiques que civiles ont été déposées. Dix ont été retenues cette année. Plusieurs critères ont été utilisés pour les sélectionner: effet multiplicateur attendu, pertinence par rapport à la menace actuelle, efficacité déjà démontrée.

Projets universitaires

Le dispositif de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent du département vaudois des institutions et de la sécurité recevra 200'000 francs. Le Bureau genevois de l'intégration des étrangers a quant à lui mis en place en 2016 un dispositif socio-éducatif de prévention des radicalisations religieuses et politiques violentes, nommé «Garder le lien». Berne le soutiendra à hauteur de 140'000 francs.

Toujours en Suisse romande, 60'000 francs ont été attribués à l'Association Tasamouh, active dans la prévention contre l'endoctrinement religieux menant à la violence dans la région de Bienne et dans le Jura Bernois. L'association Théâtre albanais «Kurora» de Nyon recevra 20'000 francs pour la pièce de théâtre qu'elle mettra en scène.

Parmi les autres projets soutenus figurent une formation continue d'accompagnement religieux conçue par l'Université de Berne pour les personnes travaillant dans le domaine de l'asile ou en milieu carcéral, une étude de l'Université de Lucerne sur le salafisme en Suisse alémanique, diverses structures spécialisées et une exposition itinérante. (ats/nxp)