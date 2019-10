Il a contribué à faire du Kirghizstan le premier pays au monde à être libéré de toute apatridie. L'avocat et militant des droits de l'homme Azizbek Ashurov a été désigné mercredi à Genève lauréat cette année du Prix Nansen du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR).

S'il fait part d'un «grand honneur», le lauréat dit dans un entretien à Keystone-ATS que cette récompense est celle de tous ceux qui aident les apatrides, des «personnes invisibles» et du gouvernement kirghize qui a soutenu son ONG. «C'est un prix pour le pays», dit-il. De son côté, le Haut commissaire Filippo Grandi salue la «résolution personnelle» de Azizbek Ashurov dans cette lutte.

Congratulations to Azizbek Ashurov, of Ferghana Valley Lawyers Without Borders, for winning this year's #UNHCR Nansen Refugee Award for helping to end statelessness in Kyrgyzstan. https://t.co/kajdh0O3Ys