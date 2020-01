Le film de la Sud-Coréenne Kim Bora «House of Hummingbird» a fait forte impression lors de la 21e édition du Festival de films indépendants de Genève Black Movie. Le long-métrage a raflé le prix de la critique, doté de 5000 francs et le prix des jeunes, d'une valeur de 1000 francs.

«House of Hummingbird» raconte le quotidien d'une adolescente qui grandit à Séoul au mitan des années 1990. La réalisatrice Kim Bora a séduit le jury avec «ce récit intimiste d'apprentissage qui se distingue par sa richesse et sa profondeur et dépeint avec talent la thématique de la perte d'un être proche».

Parmi les autres films qui ont été particulièrement appréciés par le public, on trouve, selon les organisateurs de la manifestation, «Sanctorum», du Mexicain Joshua Gil, qui parle oniriquement de la guerre des cartels et «Dark, Dark Man», d'Adilkhan Yerzhanov, une histoire de policiers ripoux dans les montagnes kazakhes.

Parmi les autres oeuvres plébiscitées par le public, au milieu de la centaine de films projetés, figure «A Girl Missing», du cinéaste japonais Koji Fukada, le documentaire de l'Algérien Hassen Ferhani «143 rue du désert» et un autre documentaire, sud-africain cette fois, intitulé «Buddah in Africa», de Nicole Schafer.

Le festival a par ailleurs reçu le cinéaste algérien Malek Bensmaïl, qui est venu accompagner une rétrospective de sept de ses films documentaires consacrés à l'histoire sociale et culturelle de son pays. Les plus jeunes des festivaliers ont pu, de leur côté, apprécier une programmation de courts-métrages consacrés aux animaux.

La manifestation a attiré cette année environ 30'000 festivaliers sur dix jours. (ats/nxp)