La police cantonale lance un avis de disparition. Jérôme Ferreira, 36 ans, a disparu depuis le 13 avril. Ce Portugais a quitté le domicile familial à 23h30 sans argent, ni carte de crédit tandis que son téléphone portable est inatteignable. D'après sa famille, il «représente un risque pour lui-même».

L'homme, qui portait un jean, une doudoune bleue et des chaussures «Caterpillar» correspond au signalement suivant: «corpulence forte, 182cm, cheveux courts de couleur noire, grain de beauté à droite du nez, brûlures sur les mollets et les bras, tatouage représentant un aigle et un parachute sur son épaule droite.»

Toute personne ayant vu cet homme est priée de prendre contact avec la police au + 41 22 427 75 10 ou au numéro d'urgence 117 ou encore avec le poste de police le plus proche. (jsa/nxp)