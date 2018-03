Le professeur de droit genevois Marco Sassoli rejoint la Cour pénale internationale (CPI). Il sera le conseiller spécial de la procureure Bensouda pour le droit international humanitaire (DIH), a expliqué vendredi l'Université de Genève.

Cette fonction est bénévole. La CPI, qui peut mener des investigations dans les Etats qui lui sont associés ou peut être saisie par le Conseil de sécurité de l'ONU, se prononce sur les génocides, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agressions.

Congratulations to Professor Marco Sassòli who has been named Special Advisor in international #humanitarian law to the Prosecutor of the @IntlCrimCourt ! #IHL #ICC #ICL #WarCrimes https://t.co/LCK0GskDbK pic.twitter.com/BaZan0LmED