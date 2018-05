Le conseiller d’État genevois chargé de la Sécurité et de l’Économie, Pierre Maudet, est pointé du doigt dans son canton pour un voyage effectué à titre privé aux Émirats arabes Unis en novembre 2015 avec sa famille et son chef de cabinet. Un séjour de loisirs de 5 jours organisé par des amis, pour aller voir notamment un Grand prix de Formule 1, explique-t-il agacé, vendredi à la Tribune de Genève (TG).

Jusque là rien à redire. Mais là où les choses se gâtent, c'est que l'escapade du magistrat a pris une tournure officielle. En effet, sur place, Pierre Maudet rencontre le prince héritier Mohammed bin Zayed Al Nahyane. L'homme que l'on surnomme MBZ, est l’homme fort du pays. Difficile de le voir sans protocole. Sa sécurité est une priorité absolue et ses déplacements relèvent de la haute sécurité du pays», explique un fin connaisseur du monde arabe au journal.

Rencontre fortuite

Pourtant, Pierre Maudet affirme l'avoir rencontré par hasard, dans le lobby de l'hôtel où il était descendu. «On me l’a signalé. Nous avons discuté cinq minutes à bâtons rompus. Ces gens sont plus faciles d’accès qu’on ne pense», explique-t-il. Mais le Genevois se serait aussi entretenu avec le frère de MBZ ainsi qu'un haut responsable. La rencontre a même été relatée par l'agence officielle du gouvernement sur internet. Selon celle-ci, le magistrat genevois aurait discuté «des moyens de renforcer la coopération économique et sécuritaire entre les EAU et la Suisse», souligne la Tribune de Genève.

Mais Pierre Maudet dément toute invitation officielle et toute coopération entre Genève et les EAU. «Nous n’avons pas à Genève, en l’état, de programme de coopération particulière avec les EAU, pas plus que je n’étais chargé d’une quelconque mission politique ou diplomatique du Département fédéral des affaires étrangères», affirme-t-il. Ce qui intrigue un autre connaisseur des pays du Golfe: «Ce n’est pas normal. Ce genre de rendez-vous doit être coordonné avec la Confédération».

Qui a payé le voyage?

Autre problème soulevé par le voyage de Pierre Maudet: son coût et sa prise en charge. Selon la Tribune de Genève, le magistrat et sa famille auraient volé en «business class» et ont dormi dans le luxueux Emirates Palace, qui appartient aux gouvernement d'Abu Dhabi. La TG a donc calculé que le séjour, vol compris, avait pu coûter à cette saison jusqu'à 20'000 francs. Mais le conseiller d'Etat conteste les frais estimés par le journal et évoque la possibilité d'avoir été «upgradé» en business class. Enfin, il rappelle qu'il n'a pas à justifier le prix de ses vacances privées.

La classe politique genevoise est divisée. A droite, on estime que Pierre Maudet a le droit de faire ce qu'il veut en vacances, tant qu'il n'est pas payé par les pouvoirs publics. Mais à gauche, on estime que du moment qu'il rencontre des représentants du pouvoir, il est normal de réclamer une certaine transparence. Et, comme le souligne la Verte Émilie Flamand-Lew. «le problème est qu’il semble faire des cachotteries sur l’organisation de la visite, son objectif et son paiement, concernant un pays qui ne respecte pas vraiment les droits de l’homme.»

(nxp)