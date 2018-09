Le procès d'un homme accusé d'avoir assassiné aux Philippines en octobre 2014 un compatriote avec qui il voulait monter un bar s'est ouvert mardi à Genève. Le prévenu a intégralement contesté les faits qui lui sont reprochés.

«Il était ma dernière chance pour réaliser ce projet, je n'avais aucune raison de le faire tuer», a déclaré devant le Tribunal criminel le jeune homme de 23 ans. La victime, un Genevois âgé alors de 23 ans, était venue aux Philippines sur l'île de Siargao pour investir dans ce bar.

Guet-apens

Selon l'acte d'accusation, le prévenu a engagé un tueur à gages pour éliminer son associé. Il l'aurait attiré sur une autre île, sous prétexte d'acheter du matériel pour l'établissement. Lui faisant croire qu'ils allaient manger, le prévenu l'aurait ensuite conduit dans un guet-apens.

Un ou deux individus s'en seraient pris au Genevois, qui a été tué d'un coup de couteau dans le coeur. Son corps a été retrouvé le long d'une route bordée de terrains agricoles. Selon le Ministère public, le prévenu a «minutieusement planifié et exécuté son plan froidement et sans hésitation». Il retient la coactivité et la circonstance aggravante de l'assassinat.

Le prévenu conteste. «On s'est fait attaquer par deux Philippins à moto et chacun est parti de son côté», a-t-il expliqué. Selon lui, son compatriote a été tué pour son argent. Selon le Ministère public, le prévenu l'aurait fait assassiner pour garder l'argent qu'il lui avait fait verser sur son compte.

Le rêve

Le parcours du prévenu a été détaillé lundi devant le Tribunal criminel. A la suite de la séparation de ses parents, il a grandi entre Genève et la France. Il a fréquenté un internat et une classe passerelle. Il a ensuite occupé différents postes notamment dans l'hôtellerie et la restauration.

Rêvant d'ouvrir un bar, il s'est rendu aux Philippines en 2013. Il a travaillé dans l'hôtellerie et a créé une entreprise de réparation d'ordinateur. Sa famille l'a aidé financièrement. En juillet 2014, sa compagne a donné naissance à une fille. «Ce n'était pas prévu», a-t-il relevé, en accusant la mère de sa fille d'avoir agi pour «être entretenue». Il n'a plus de nouvelle de sa fille et de son ex-compagne depuis fin 2016.

Rentré en Suisse peu après les faits, le prévenu avait immédiatement été entendu par la police, mais avait été laissé libre. Il avait finalement été arrêté et mis en détention en décembre 2015. L'audience se poursuit avec l'audition du prévenu et des témoins de moralité. (ats/nxp)