Des milliers de personnes se sont offert un avant-goût de vacances, samedi, en plein coeur de Genève, en dévalant sur des bouées un toboggan aquatique de 260 mètres de long. Les organisateurs ont pu compter sur une météo estivale.

400 personnes par heures

Des bouées pouvaient être louées, mais les gens avaient aussi la possibilité d'amener avec eux leur propre matériel pour s'élancer sur la piste humide. Pour profiter de l'attraction, il fallait s'inscrire dans un créneau horaire. «Nous avions 400 personnes environ par heure», a noté Marie Willy, une des organisatrices.

Les enfants et les adolescents étaient une majorité à descendre et remonter la rue de Saint-Jean, mais on pouvait aussi apercevoir des parents et certains adultes se laisser enivrer par les joies de la glisse en maillot de bain. Une permanence médicale avait été dressée à l'arrivée pour soigner d'éventuels petits bobos.

Un succès qui inspire

Il s'agissait de la 4e édition de Gliss'en Ville. Les organisateurs se sont levés samedi aux aurores pour monter l'installation. Gonfler le toboggan prend plusieurs heures, a relevé Mme Willy. La manifestation genevoise a donné des idées à d'autres. Fribourg met sur pied une manifestation semblable avec le même toboggan. (ats/nxp)