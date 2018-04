La 32e édition du Salon du livre de Genève a ouvert ses portes mercredi. Jusqu'au dimanche 29 avril, les amateurs de littérature en tous genres sont attendus à Palexpo. Cette année, le Valais est l'hôte d'honneur de la manifestation.

Valais et Grande Pomme

Quelque 1000 auteurs suisses et internationaux sont attendus à Genève pour l'occasion. Le Valais, à lui seul, a invité une centaine d'auteurs et d'intervenants. Un pavillon New York propose des animations, des spectacles artistiques et des rencontres avec des auteurs habitant la Grande Pomme ou des passionnés de la mégapole.

Nombreuses expositions

Neuf scènes thématiques, de la littérature suisse à l'Afrique, en passant par la bande dessinée et l'espace jeunes adultes, permettront des échanges et des débats tout au long de la manifestation. La nocturne du vendredi 27 avril accueillera le groupe de rock Walliser Seema.

Le salon sert aussi de cadre à neuf expositions. L'une d'elles propose de partir sur les pas de Saint-Exupéry en Suisse, une autre de plonger dans la riche histoire du Courrier qui fête ses 150 ans, une autre encore de pénétrer dans les coulisses imaginaires de l'usine à fabrication du produit Vigousse.

Assises de l'édition

Durant trois jours, en marge du salon, se tiendront les quatrièmes assises de l'édition, qui réuniront les professionnels suisses et internationaux du monde du livre autour d'échanges, de tables rondes et d'ateliers.

Les organisateurs du Salon ont précisé que dès cette année, toutes les prestations des auteurs invités sur une des scènes du salon portées par la Fondation pour l'Ecrit seront rémunérées. L'association des Autrices et Auteurs de Suisse avait rappelé récemment que le travail littéraire méritait rétribution. (ats/nxp)