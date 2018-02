Les Genevois voteront en juin sur le grand projet de réaménagement du quartier Praille-Acacias-Vernets (PAV). Le Grand Conseil a accepté vendredi d'y augmenter la proportion de logements par rapport aux emplois et d'y introduire de la PPE. Des modifications soumises au référendum extraordinaire.

Ce projet de loi proposé par le Conseil d'Etat vise à donner un coup d'accélérateur à la mutation de ce secteur qui ne progresse pas, a relevé Antonio Hodgers, chef du département de l'aménagement et du logement (DALE). «C'est l'occasion d'écrire une page de l'histoire territoriale du canton», a relevé M. Hodgers.

Le réaménagement du PAV - un périmètre de 230 hectares en milieu urbain - a fait l'objet d'une convention signée en 2010 qui prévoyait un ratio d'un nouveau logement pour un emploi créé. Mais face à la pénurie de logements dans le canton, le Conseil d'Etat a proposé de faire passer ce ratio à deux nouveaux logements pour un emploi créé, soit 12'400 logements pour 6200 emplois.

Plus de PPE

Cette augmentation du nombre de logements était consensuelle. En revanche, les esprits se sont échauffés au sujet de la répartition des catégories de logements prévus dans le PAV. Pour assurer l'équilibre financier du projet et favoriser la mixité sociale, le Conseil d'Etat a notamment proposé d'introduire une part de 12% de propriété par étage (PPE) en droit de superficie sur les terrains publics alors que la convention prévoyait 100% de locatifs.

Le PLR, le PDC et l'UDC auraient voulu augmenter à 24% la part de PPE - dont la moitié en pleine propriété - pour répondre aux besoins de la classe moyenne. Mais la gauche (PS, Verts et Ensemble à Gauche) et le MCG ont fait bloc tout au long d'un débat houleux. En acceptant d'introduire cette part de PPE, la gauche a revendiqué une approche pragmatique pour débloquer ce projet.

Une dizaine de tentatives pour renvoyer le projet de loi en commission a échoué. Une salve d'amendements a aussi été refusée. Au final, le vote s'est joué à une voix près: 50 contre 49.

Pas de Fondation PAV

Mais cette infime majorité n'a pas tenu lors du vote suivant qui concernait la création de la Fondation PAV. Cet outil financier devait servir de moteur à cette grande mutation urbaine. La Fondation visait à acquérir des droits de superficie et à les revendre aux promoteurs. Elle devait aussi accompagner les déménagements des entreprises actuellement implantées dans le PAV. Les députés l'ont refusé par 51 voix contre 47.

Le conseiller d'Etat Antonio Hodgers n'est toutefois pas catastrophé par ce refus: il estime qu'il existe d'autres moyens pour accompagner la mutation foncière, notamment par le biais de la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (CPEG). Il n'est pas exclu que le projet de loi refusé vendredi soir soit redéposé ultérieurement. (ats/nxp)