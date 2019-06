La cinquième aventure d'Indiana Jones au cinéma sera tournée l'an prochain. C'est Harrison Ford en personne qui l'a affirmé à Variety, lors de la première mondiale de «The Secret Life of Pets 2». La date de sortie d'«Indy 5» serait fixée au 9 juillet 2021.

Le réalisateur Steven Spielberg sera une nouvelle fois aux commandes. Il a promis un épisode explosif. «Le plus gigantesque des cinq», a même avancé le cinéaste américain.

De son côté, le patron des studios Disney, Bob Iger, a assuré que «ce cinquième film ne sera pas le dernier».

L'archéologue au fouet est apparu dans «Les aventuriers de l'Arche perdue» (1981). On a pu ensuite le voir dans «Indiana Jones et le temple maudit» (1984), «Indiana Jones et la dernière croisade» (1989) et «Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal» (2008). Harrison Ford lui a, à chaque fois, prêté ses traits.

(Le Matin)