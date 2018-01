Facebook a décidé de faire appel à ses utilisateurs pour lutter contre la désinformation et identifier les sources «fiables». Il s'agit de la xième illustration d'un combat dont Facebook a fait son cheval de bataille après des mois de critiques.

«Il y a beaucoup trop de sensationnalisme, de désinformation et de polarisation dans le monde aujourd'hui», a estimé vendredi le patron de Facebook Mark Zuckerberg sur sa page. «Il est important que le fil d'actualités (page d'accueil personnalisée de chaque utilisateur) mette en avant une information de qualité» et «j'ai demandé à nos équipes de s'assurer que nous donnons la priorité aux informations fiables, (réellement) informatives et locales», a poursuivi le milliardaire.

Mais «la question ardue à laquelle nous tentons de répondre, c'est 'comment décider quelles sont les sources d'informations largement considérées comme dignes de foi dans ce monde si divisé ?», a-t-il dit, illustrant le dilemme partagé par d'autres entreprises comme Twitter ou Google qui se retrouvent accusées de ne pas assez lutter contre la désinformation mais aussi de pratiquer une forme de censure lorsqu'elles décident de s'attaquer aux contenus en question.

«Défi personnel»

«Nous allons désormais demander aux (utilisateurs) s'ils connaissent telle ou telle source publiant des informations et, si c'est le cas, s'ils font confiance à cette source. L'idée, c'est que certains médias ne sont considérés comme fiables que par leurs lecteurs ou téléspectateurs, tandis que d'autres bénéficient d'un degré de confiance plus large dans la société, même de la part de ceux qui ne les suivent pas directement», a encore explique M. Zuckerberg.

Ce dernier avait assuré au début du mois faire de la lutte contre les contenus problématiques son «défi personnel» pour 2018.

Facebook ne cesse depuis des mois de multiplier les annonces pour montrer qu'il lutte activement contre la désinformation, d'autant que le sujet a pris un tournant très politique aux Etats-Unis, la Russie étant accusée par Washington d'avoir cherché à influer sur la campagne électorale de 2016 remportée par Donald Trump en utilisant, entre autres, les réseaux sociaux pour diffuser des «fake news». Environ 45% des adultes aux Etats-Unis s'informeraient via Facebook, selon le think tank américain Pew Research Center. (ats/nxp)