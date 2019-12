C'est l'histoire de Geneviève, une très active septuagénaire, domiciliée dans le canton de Vaud. Comme 93% des ménages suisses (c'était du moins le cas en 2017, selon une statistique de l'OCDE), Geneviève est raccordée à Internet. Elle l'est par le biais d'un fournisseur qui lui accorde aussi un accès à un bouquet de chaînes de télévision (via une «box») et à la téléphonie fixe. De longue date sous contrat avec cet opérateur majeur du câble en Suisse (UPC), elle peut donc être qualifiée d'«ancienne cliente» auprès de ce dernier.

Tout commence par un courrier...

Fin novembre, Geneviève reçoit un courrier d'un opérateur concurrent, Swisscom en l’occurrence. Ce dernier lui promet des conditions avantageuses pour le même type de prestations (internet + télé + téléphonie fixe et même téléphonie mobile). Intriguée, voire appâtée, elle demande conseil à son voisin. Ce dernier commence par lui faire remarquer que la fibre optique n'est pas encore installée dans le quartier. En conséquence, il serait étonnant que Swisscom – ou tout autre opérateur passant par l'ADSL (le net par les fils en cuivre du téléphone fixe) – puisse rivaliser sur un point crucial: la vitesse maximale d'accès à internet, une vitesse qui est dernièrement passée à 1 Gbit par seconde sur le câble. Mais cela dit, ajoute-t-il, les autres aspects du dossier – prix et prestations autres que la vitesse maximale – méritent d'être étudiés.

Qui pousse à un contrôle de factures...

L'échange a conduit Geneviève à s’intéresser aux factures qu'elle paye mécaniquement depuis de longues années: près de 130 francs par mois pour internet, la télé et la téléphonie fixe. Propriétaire de son domicile, elle découvre alors qu'elle paie en plus des frais de raccordement au réseau (frais qui sont généralement noyés dans la charge locative pour les locataires): cela fait une quarantaine de francs mensuel de plus sur l'ardoise. L'un dans l'autre, c'est beaucoup plus cher que ce que lui fait miroiter Swisscom (surtout avec les prix temporairement cassés pour les nouveaux clients).

Qui conduit au téléphone...

Décision est alors prise de ne pas laisser les choses en l'état, en commençant par prendre langue avec UPC par téléphone. Toujours avec l'assistance de son voisin, elle prend la décision de monter sa vitesse de connexion à Internet de 500 Mbit/s à 1 Gbit/s mais de se passer de la télévision par «box» en se contentant des chaînes des base sur le réseau de l'opérateur. Quant à la téléphonie fixe, canal pollué de longue date par les démarcheurs commerciaux, l'offre de base à 0 franc suffira amplement. But de l'opération: voir sa facture descendre au-dessous de 100 francs, comme le laisse comprendre une des offres sur le site web d'UPC.

Qui débouche sur une conversation surréaliste...

Une opératrice répond, et là commence la partie surréaliste de l'histoire: Geneviève est confrontée au refus pur est simple d'accéder à une demande pourtant clairement formulée. Seule possibilité proposée, la souscription au nouveau trio Internet, télévision par «box» et téléphonie fixe, comparable à l'ancienne combinaison. Le nouveau paquet proposé paraît certes plus à la page mais son prix reste dans la zone des 130-140 francs par mois. Refus de Geneviève, dialogue de sourd, incompréhensions diverses (réelles ou feintes), les deux camps campent sur leur position...

Et à la prononciation du mot magique...

Jusqu'à ce que soit prononcé le premier mot magique: «résiliation». Et là, comme par miracle, l'appel de Geneviève est transmis au service homonyme, qui, sans qu'elle ait besoin exagérément de se répéter, lui propose exactement ce qu'elle souhaite, au prix attendu et avec la confirmation que les frais de raccordement trimestriels sont définitivement supprimés avec le nouveau contrat... Qui l'engage sur douze mois, soit dit en passant.

Et c'est Noël

Cerise sur le gâteau, après que trois autres mots magiques ont été prononcés («anciens clients» et «négligés»»), Geneviève obtient un rabais de Noël qui lui permettra de surfer aux alentours de 1 Gbit/s seconde pour 69 francs par mois au lieu de 99 francs. Et ce pendant un an.

Aurait-elle pu obtenir plus? La question reste en suspens.

Morale de l'histoire...

Des cas que nous avons pu observer (dont l'un rendu plus pénible par des temps d'attentes insensés), un certain nombre de leçons – à valeur universelle –peuvent être tirées.

Les offres alléchantes que vous découvrez sur le net ou dans divers supports publicitaires ne sont pas faites pour les anciens clients.

Si les clients déjà capturés veulent récupérer des miettes, ils doivent se manifester.

Ce qu'un ancien client obtient, ne sera pas forcément obtenu par un autre.

Un ancien client informé en vaut donc deux.

Même si cela paraît compliqué, un ancien client doit être prêt à changer de fournisseur d'accès s'il le peut. Et à le faire savoir.

Un ancien client ne doit pas non plus hésiter à revenir vers un fournisseur si ce dernier semble avoir corrigé ce pourquoi il l'a quitté.

Jean-Charles Canet