Et si on danse?

Dans la série «où vont-ils chercher tout ça?», voici le nouvelle invention qui va, sans aucun doute, faire avancer la science et la civilisation: le «free Parasol», soit une ombrelle sans manche et qui se maintient au-dessus des têtes qui le souhaitent par la magie d'un drone. C'est la société japonaise Asahi Power Service qui présente le prototype. Ce dernier pèse encore 5 kilos et est doté d'une autonomie de 20 minutes. Le produit final, – une commercialisation est évoquée pour 2019 – ne devrait plus peser qu'un kilo et l'autonomie devrait être portée à une heure.

En l'état, l'appareil n'est pas encore tout à fait un parasol vu la texture transparente utilisée et encore moins un parapluie vu que l'ensemble n'est pas encore étanche. Et on vous invite à écouter le bruit que génèrent les hélices du drone... un régal qui devrait faire le plus bel effet sous les cerisiers en fleurs en couvrant les hurlement des merles moqueurs. Sans parler de la réglementation, très stricte au Japon (mais pas que) qui devrait singulièrement limiter l'usage de cette nouveauté indispensable aux seuls espaces privés, tels les terrains de golf. Mais on ne va pas s’appesantir sur ces menus inconvénients qui devraient être rapidement surmontés, n'est-ce pas? (Le Matin)