Une blockchain en bref

Sans contrôle- Une blockchain, ou chaîne de blocs, est une technologie de stockage et de transmission d'informations sans organe de contrôle.



Sécurisé - Il s'agit d'une base de données distribuée dont les informations sont vérifiés et groupés à intervalles de temps réguliers en blocs, l'ensemble étant sécurisé par cryptographie et formant ainsi une chaîne.



Falsification - Une blockchain gère une liste d'enregistrements protégés contre la falsification ou la modification par les nœuds de stockage