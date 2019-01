«Chère Technologie, te souviens tu du temps où tu te contentais de MARCHER??? Je n'ai pas besoin d'une fonctionnalité "intelligente" sur ma télé, thermostat, éclairage, musique, réfrigérateur, caméras de sécurité et sur ma p... de voiture. Tu nous emm... Tu n'en vaux pas la peine. Signé, tout le monde.»

Dear All Technology,

Remember the 90’s when you just WORKED??? I don’t need a ‘smart’ feature on my TV, thermostat, lights, music, refrigerator, security cameras, and f-ing car. You’re a major pain in all of our asses. You’re not worth it.

Signed,

Everyone