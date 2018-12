On pensait que la fiction interactive déposée au pied du sapin par Netflix allait fonctionner sur toutes les plateformes sur lesquelles le service de streaming est disponible. A notre grande surprise ce n'est pas le cas: sur l'Apple TV, au lieu de lancer «Bandersnatch», une bande-annonce révèle que la petite boîte noire n'étant en mesure d'afficher les menu qui permettent l'interactivité, il est préférable d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. L'épisode spécial tourne en revanche sans problème sur les télés connectées récentes, sur les écrans tactiles (smartphones et tablettes), sur la plupart des navigateurs internet et, bien sûr, sur les consoles de jeux (Xbox One, PS4). Dans un message dans son centre d'aide , Netflix précise encore que l'interactivité n'est pas compatible avec les modules Chromecast.

Stefan préférera-t-il cette marque de céréales pour son petit-déjeuner ou l'autre? Dans le bus qui le mène à son entretien avec un employeur potentiel, mettra-t-il dans son Walkman la K7 d'une compilation rock ou celle d'un album complet? Et ces deux choix que vous devez faire à la place de notre jeune héros, ami spectateur, vont-ils avoir vraiment une influence sur son destin ou ne s'agit-il que d'un petit échauffement avant que les choses sérieuses commencent?

Vous le saurez (ou pas) en lançant sur Netflix «Bandersnatch», un épisode spécial de «Black Mirror» ajouté au catalogue le vendredi 28 décembre dernier.

Cela ressemble à une première mais, en fait, le service de diffusion de vidéos en flux continu n'en est pas à son coup d'essai en matière de fictions interactives. On trouve déjà dans son catalogue une petite poignée de contenus dits «à embranchements». Mais «Bandersnatch» est la plus complexe à ce jour et la première à s'appuyer sur une série ayant acquis une forte notoriété au fil des saisons (déjà 4 en boîte). Une série d'origine britannique dont chaque épisode s'interroge, parfois avec humour mais le plus souvent avec une effrayante lucidité, sur notre rapport au numérique et aux écrans.

Années 1980

Dans «Bandersnatch», Stefan est un jeune homme fragile, suivi par une psychologue, embauché par un éditeur pour achever son projet de jeu vidéo d'aventures, adaptation d'un célèbre roman papier «dont vous êtes le héros». L'action se passe dans les années 1980. À chaque embranchement prévu par le scénario, le spectateur a quelques secondes pour prendre une décision (sinon le système le fait pour nous).

La voie choisie conduit à un autre embranchement et ainsi de suite jusqu'à une conclusion (parmi 13 possibles aux dernières nouvelles) et un générique de fin. Mais il y a des surprises, et c'est ce qui permet à cette fiction interactive de se distinguer: parfois, un choix conduit à une fin prématurée, il nous est alors laissé le privilège de remonter jusqu'à l'embranchement clé pour en repartir du «bon» côté (l'est-il?). Mais parfois aussi une nouvelle porte ne s'ouvre que lors d'un second passage par le même embranchement. Tout cela donne au voyage un côté très difficilement prévisible, donc excitant.

Un côté «méta»

Mieux encore, si certaines voies permettent de suivre une fiction classique où les moutons sont biens gardés, rebondissements compris, d'autres font exploser le rapport spectateur/acteur. On vous laisse découvrir comment. Sachez que c'est souvent drôle, vertigineux et totalement en phase avec les thèmes explorés par la série.

Un des organigrammes publiés (en anglais) dévoilant les embranchements connus de «Bandersnatch». Attention «divulgâchage», à ne consulter qu'une fois diverses pistes explorées.

Voilà pourquoi «Bandersnatch» est (à notre connaissance) la meilleure fiction interactive jamais tournée. Meilleure car au pays des aveugles les borgnes sont rois, certes. Mais excellente aussi car inventive, futée au point d'être parfaitement consciente des limites de l'exercice. Et, surtout, assez lucide pour s'en amuser. (Le Matin)