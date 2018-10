Si vos furetez sur le Instagram, le réseau social de photos, vous risquez de tomber sur des comptes où, chaque jour, la même photo est publiée. Et attention: pas une magnifique image, non, mais bien souvent des photos d'objets d'une totale banalité. Cette tendance, qui explose depuis un an, a même désormais un début de nom de compte commun: @sampicof... ou @samephotoof... dans les pays anglo-saxons et @memephotode... dans les contrées francophones. Ajoutez derrière le nom de ce que vous voulez montrer.

Les propriétaires de ces comptes sont dans leur énorme majorité des ados, comme l'explique le site TheAtlantic qui leur consacre un grand sujet. Les adultes ne comprennent pas ce phénomène tandis que les jeunes adorent cet humour absurde. «Si l'on voit un compte qui publie par exemple un grille-pain tous les jours sans raison réelle, on le perçoit comme quelque chose d'ironique et de drôle», explique Joey, 15 ans, qui publie tous les jours une photo de vache de dessin animé.

Une autre façon de parler entre eux

Mais l'absurde n'est pas la seule finalité de ces comptes. Nombreux sont ceux qui en profitent pour y tenir une sorte de journal, tout en échangeant avec leurs abonnés qu'ils n'auraient pas attirés avec des photos plus personnelles. En agissant ainsi, ils préservent également davantage leur vie privée que s'ils l'avaient étalées en photos aux yeux de tous. Et ils n'ont pas à se casser la tête pour trouver chaque jour une image différente. Ils peuvent se contenter de répéter leur publication et se concentrer sur la légende de l'image pour évoquer un sujet qui leur tient à cœur ou ouvrir un débat.

«C'est juste une autre façon de parler aux gens», confirme Ella, 16 ans, qui dirige avec une amie un compte montrant chaque jour un kumquat. Et c'est également devenu un jeu pour savoir qui aura le plus d'abonnés. (Le Matin)