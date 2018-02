Les chutes n'ont pas manqué lundi lors d'une compétition insolite et amusante, en marge des JO de Pyeongchang. Intitulée «Edge of Robot: Ski Robot Challenge», la course a vu s'affronter huit petits robots skieurs, de tailles et formes différentes au parc Welli Hilli, dans la province du Gangwon. Les «athlètes» ont dévalé une piste d'une longueur de 80 mètres dans des conditions météorologiques qui a mis les engins à rude épreuve.

«Nos robots ne peuvent pas participer aux Jeux, alors nous avons organisé cette course pendant la période olympique afin que nous puissions montrer la technologie robotique de la Corée du Sud au monde entier», a expliqué Kim Dong-uk, l'un des organisateurs.

Les robots pouvaient prendre part à la course à condition de mesurer 50 centimètres minimum, se tenir debout sur les deux «jambes» et posséder des articulations similaires aux genoux et aux coudes humains. Ils devaient aussi être dotés d'un système autonome et utiliser des skis et des bâtons.

Bardés de capteurs, les robots, qui portaient pour le spectacle de vrais combinaisons de ski (modèle enfant vu leur taille), avaient été programmés pour distinguer les couleurs rouge et bleu afin de slalomer entre les drapeaux.

C'est finalement le robot humanoïde Taekwon V, dont le nom est un hommage à un film d'animation sud-coréen de 1976, qui a remporté la course du haut de ses 75 centimètres. (Le Matin)