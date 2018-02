Le youtubeur britannique Gavin Free, 29 ans, cofondateur de la chaîne scientifique «The Slow Mo Guys» spécialisée dans les ralentis (plus de 10 millions d'abonnés), et sa petite-amie américaine Megan Turney, 30 ans, ont eu la peur de leur vie le mois dernier dans leur habitation d'Austin, au Texas. Le couple a en effet probablement échappé à la mort.

Le 26 janvier, un homme armé, Christopher Giles, 23 ans, a pénétré chez eux après avoir parcouru 11 heures de route d'Albuquerque (Nouveau-Mexique) à Austin (Texas), avec «l'intention de causer du tort à une personne qui résidait dans la maison», selon le rapport de police.

Il était environ 3h40 du matin, lorsque les deux youtubeurs ont été réveillés par le bruit d'une fenêtre cassée et d'un coup de feu. Ils se sont alors cachés dans le placard de leur chambre à coucher et ont appelé la police. Ne réussissant pas à trouver le couple, Christopher Giles a fini par quitter les lieux mais a croisé la police dans l'allée alors qu'il tentait de repartir au volant de sa voiture. Les forces de l'ordre lui ont ordonné de s'arrêter mais au lieu d'obtempérer le malfrat a ouvert le feu. L'un des deux officiers a alors riposté. Christopher Giles a ensuite été retrouvé mort dans son véhicule. Selon un examen préliminaire effectué par un médecin légiste, le fait que le jeune homme puisse avoir mis fin lui-même à sa vie, n'est pas exclu, écrit l'«Albuquerque Journal».

Un homme «dérangé»

Christopher Giles, décrit par les enquêteurs comme un homme «célibataire, solitaire et dérangé», avait «un penchant» pour la youtubeuse et «une aversion» pour son petit-ami, d'après des notes retrouvées sur son téléphone portable. Jaloux, il avait formulé des menaces dirigées contre Gavin Free. Il avait notamment écrit «Je veux que Gavin Free meure seul, sans enfants.»

Le populaire youtubeur a publié mardi un tweet afin de remercier ses fans pour leur soutien et la police d'Austin pour son intervention rapide. Il explique que Megan et lui ont «eu des moments difficiles ces dernières semaines, mais tout va bien»:

Hey everyone. I just wanted to say thanks for all the support and concern regarding the recent incident. It’s been a rough time for Meg and myself the last few weeks but we are doing ok. I want to give a huge thanks to @Austin_Police for the amazing response time. ?? you all.