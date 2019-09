Dix ans après «Second Life», Facebook va ouvrir son «Horizon»

Les plus vieux geeks se souviennent sans doute de «Second Life», un monde virtuel sur PC, c'était il y a plus de dix ans déjà. Facebook vient de redonner un coup de jeune au concept. La firme de Mark Zuckerberg a dévoilé l'existence de son prochain gros projet: «Horizon», un univers dans lequel chacun prend la forme d'un avatar pour explorer, interagir, jouer, créer et plus si entente.

Ce monde sera déployé uniquement dans les casques de réalité virtuelle Oculus, une marque rachetée par Facebook en 2014 déjà. La bêta fermée sera lancée au début de l'année prochaine pour une ouverture prévue en grande pompe dans le courant de l'année 2020.

En attendant, une vidéo présente le concept avec un certain humour. Voire un humour certain.