Facebook a indiqué jeudi avoir fermé 559 pages et 251 comptes ayant enfreint ses règles contre le spam. Parmi les malvenus figurent des «usines à publicité» prétendant être des forums de débats politiques. Le réseau social s'efforce d'empêcher que sa plateforme soit utilisée pour semer désinformation et division à l'approche des élections américaines de mi-mandat en novembre.

Facebook a fermé les pages et comptes en question pour avoir violé de manière répétée ses conditions d'utilisation contre le spam et «les comportements inauthentiques coordonnés», ont écrit le chef de la cybersécurité de Facebook, Nathaniel Gleicher, et le responsable produits Oscar Rodriguez, dans un post de blog.

Today we took down a range of pages run from the US that used deceptive behaviors (eg, fake accounts, fake engagement). The team did amazing work on this - these behaviors aren't welcome on Facebook, whether the people behind them are foreign or domestic. https://t.co/IvYLExoR4U